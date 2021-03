Tennis: Binaghi, 'per la Davis a Torino decisione a giorni, sono ottimista'

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - "Abbiamo partecipato a una gara con altre nazioni, stiamo facendo di tutto per poter giocare il girone e i quarti di finale in casa. La decisione arriverà a giorni e io sono ottimista". Il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, si esprime così all'Adnkronos sulla possibilità di ospitare la Coppa Davis a Torino. "Vogliamo mettere i nostri giocatori nelle condizioni migliori per potersi esprimere al massimo -prosegue il numero uno del tennis italiano-. Quest'anno partiamo con ambizioni di vittoria pur sapendo che la Coppa Davis è una competizioni particolare dove i pronostici possono saltare".