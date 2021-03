TeamSystem punta sul fintech con l’open banking al servizio delle imprese

TeamSystem – leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – punta in modo sempre più deciso sul fintech con il lancio del nuovo servizio TeamSystem Pay volto a mettere l’open banking al servizio delle piccole e medie imprese italiane.

Infatti, grazie alla nuova soluzione verranno abilitate tutte le potenzialità dell’open banking consentendo i pagamenti digitali e automatizzando tutta l’operatività legata alla fase di incasso delle fatture.

Perfettamente integrata con tutta la gamma dei software TeamSystem, e interoperabile con soluzioni di terze parti, TeamSystem Pay mette a disposizione di aziende e professionisti innovativi ed inediti servizi di open banking volti a snellire l’operatività grazie al dialogo fra servizi di pagamento e software gestionale, eliminando tutte le fasi manuali di registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile e operando secondo i più alti standard di sicurezza.

Il servizio consente, inoltre, alle PMI e ai Professionisti di rendere efficiente e fluido il processo di gestione dei pagamenti, avendo un unico interlocutore per il ciclo cash-to-cash dal pagamento del fornitore all’incasso con il cliente.

“Siamo diventati leader in Italia nel segmento della fatturazione elettronica per il business e continuiamo a coltivare la nostra evoluzione verso il settore fintech attraverso lo sviluppo di ulteriori soluzioni come TeamSystem Pay, in grado di migliorare la competitività di aziende e professionisti”, ha commentato Enrico Causero, Direttore Cloud & New Business di TeamSystem. “Il pagamento di solito è la fase successiva all’emissione di una fattura o di qualunque documento di ciclo attivo, così abbiamo sviluppato una soluzione integrata con i nostri software proprietari che permette a professionisti e aziende di gestire in modo semplice e digitale tutti gli aspetti dei pagamenti, sia in entrata che in uscita”.

TeamSystem Pay è una soluzione erogata da TeamSystem Payments, l’istituto di pagamento del Gruppo TeamSystem autorizzato da Banca d’Italia a operare come intermediario regolamentato per i servizi di incasso, disposizione degli ordini di pagamento e informazione sui conti. L’iniziativa, inoltre, si colloca nell’ambito di TeamSystem Digital Finance, che racchiude tutti i software di gestione digitale dei pagamenti e di cessione del credito.