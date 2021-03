Omofobia: Vera Lex?, 'ddl Zan è emergenza adesso? Parlamento ha perso memoria' (2)

(Adnkronos) - "Chi vuole infiammare la divisione e lo scontro nel Paese? Addirittura, prospettando la persecuzione penale per alcuni ideali antropologici. Addirittura calpestando il pilastro della democrazia, che è la libertà di pensiero. Può il Parlamento non saper discernere ciò che è davvero urgente e prioritario in questo drammatico momento sanitario e sociale dell’Italia? Può non essere almeno prudente di fronte al pericolo di spaccare verticalmente la nostra società? Dalle decisioni di questi giorni - conclude - discenderà la vera risposta a quell’appello del Capo dello Stato, che si sperava avesse davvero aperto una pagina di condivisione e di ricostruzione".