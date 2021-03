Olimpiadi: 'Futura' è il simbolo ufficiale dei Giochi di Milano-Cortina 2026**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - 'Futura' è il logo vincitore, quello che diventerà il simbolo ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'annuncio è stato dato oggi nel corso di una conferenza stampa in modalità digitale su Facebook, sulla pagina di Milano Cortina 2026, e in presenza al Salone d'onore del Coni in collegamento con la sede milanese di Milano-Cortina. Presenti al Coni il numero uno del Comitato Olimpico Giovanni Malagò, l'Amministratore Delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026 Vincenzo Novari e il nuovo Sottosegretario allo Sport, la sei volte campionessa Olimpica di fioretto, Valentina Vezzali.

E’ la prima volta nella storia che l’emblema dei Giochi viene scelto dalle persone e dagli appassionati di sport con una votazione popolare online. 'Futura', simbolo color ghiaccio con i numeri 2 e 6 a rappresentare le piste da sci, ha superato la concorrenza di 'Dado', raffigurante appunto un dado con i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde sormontato da un fiocco di neve a richiamare il tricolore. I due simboli sono stati presentati sul palco di Sanremo lo scorso 6 marzo dagli Ambassador Federica Pellegrini e Alberto Tomba, ed hanno ricevuto 871.566 voti validi provenienti dall’Italia e da altre 168 nazioni, con una partecipazione dall’estero che si approssima al 10%.