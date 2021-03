L.elettorale: Alfieri (Pd), 'bene Letta su stop liste bloccate'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Sono pienamente d’accordo con Enrico Letta. Le liste bloccate vanno superate. Lavoriamo fin da subito per sistemi di scelta che prevedano le #primarie previste per legge o la doppia #preferenza di genere o altri modelli selettivi a seconda della legge elettorale che avremo. Personalmente sono stato eletto più volte con le preferenze che rappresentano uno strumento efficace per dare voce agli elettori e garantire il collegamento tra gli eletti e i rispettivi territori". Così Alessandro Alfieri, senatore Pd, su Fb.