Europei Under 21, Slovenia-Italia 0-4: azzurrini ai quarti

(Adnkronos) - L'Italia batte 4-0 la Slovenia e si qualifica per i quarti degli Europei Under 21. Gli azzurrini di Nicolato calano il poker a Maribor e staccano il pass come secondi del girone con 5 punti. Prima a quota 7 la Spagna, che ha superato per 2-0 la Repubblica Ceca.

Dal 31 maggio al 6 giugno si terrà la Final eight per il titolo. Unica nota negativa l'ennesima espulsione: tocca ancora a Marchizza, entrato nella ripresa, subire il cartellino rosso per una doppia ammonizione apparsa un po' fiscale.

Protagonista della sfida è stato Patrick Cutrone con una doppietta e un rigore sbagliato. In evidenza anche Maggiore e Raspadori, autori delle altre due reti. Nel finale ammonito anche lo juventino Frabotta, che era diffidato e salterà la prossima sfida.