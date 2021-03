Difesa: De Menech, 'indagine conoscitiva su gruppi sportivi militari promozione sport'

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui gruppi sportivi militari abbiamo stamane audito i gruppi sportivi dei Carabinieri, dell'Aeronautica e dell'Esercito. Si tratta di una indagine particolarmente significativa che ci consente di riconoscere e mettere in luce l'attività meritoria delle Forze Armate e di Polizia nel campo della promozione sportiva, soprattutto negli sport che hanno meno ribalta mediatica”. Così il deputato del Pd Roger De Menech, vicepresidente della Commissione Difesa della Camera, tra i promotori dell'indagine conoscitiva.

“L'indagine – prosegue De Menech- è anche una occasione per ringraziare tutte le atlete e gli atleti che tengono alto il nome del nostro Paese e che hanno anche uno straordinario effetto educativo sulle nuove generazioni. Nelle settimane successive – conclude De Menech- sentiremo tutti i gruppi sportivi degli altri corpi. Con questa iniziativa, la Camera vuole mettersi al servizio dello sport per incentivare e migliorare queste attività in sinergia con tutto il movimento sportivo italiano”.