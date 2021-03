Da Londra a Milano con un master in design

Un corso solo, due titoli di studio: è la formula che sempre più università italiane stanno adottando, dando il via a collaborazioni con i campus di tutto il mondo. Ha scelto di adottarla anche la Domus Academy di Milano, una delle prime scuole di formazione post-laurea di design in Italia, che ha avviato una collaborazione con la Regent’s University London per permettere ai propri studenti un riconoscimento internazionale, che spalanca le porte a dottorati europei che altrimenti sarebbero preclusi.

Con l’International Double Award Master's Programme – questo il nome del corso che partirà da settembre 2021 per i Master in Design, Fashion, Experience e Business tenuti da Domus Academy – gli studenti avranno la possibilità di entrare a far parte dei network di alumni di entrambe le università, creando connessioni con aziende di Milano e Londra, città simbolo nei campi design, moda e new business.

Le due istituzioni, italiana e inglese, fanno parte del gruppo Galileo Global Education, e hanno unito la professionalità e l’esperienza dei loro rispettivi team per creare questo nuovo Double Award Master, che avrà valore sia di Master Accademico da 60 crediti certificato dal MIUR, sia come Master of Arts da 90 crediti riconosciuto dal sistema britannico. L’obiettivo comune è fornire un'eccellente esperienza di formazione internazionale agli studenti di tutto il mondo.

Le dichiarazioni

Entrambe le istituzioni sono entusiaste. «Siamo lieti di collaborare con Domus Academy», racconta il professore Geoff Smith, Vice-chancellor della Regent’s University London. «È la prima partnership di questo tipo per Regent's da quando siamo entrati a far parte del Gruppo Galileo. Questo ci permetterà di offrire un'esperienza migliore ai nostri studenti e siamo sicuri che sarà l'inizio di una straordinaria collaborazione».

Dello stesso parere anche Fabio Siddu, Managing director di Domus Academy Milano: «I nostri studenti beneficeranno di un’opportunità unica di studiare moda e design a Milano, città riconosciuta a livello globale come capitale nel campo delle due discipline, e, allo stesso tempo, otterranno una doppia validazione con un Double Award Master. L’approccio cross-disciplinare e la collaborazione con le aziende renderanno la nostra offerta formativa unica nel settore».