Cyberoo, i ricavi dalla sicurezza cibernetica crescono del 29%

Il Consiglio di Amministrazione di Cyberoo S.p.A. società quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nella Cyber Security, ha esaminato e approvato in data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2020.

Fabio Leonardi, Amministratore Delegato di Cyberoo commenta: “I risultati del periodo sono complessivamente molto positivi, per due motivi: stiamo accorciando le tempistiche di Go to Market e registriamo una crescita del +29% nel mercato della cyber security, ben oltre la timida positività che si riscontra nel settore, stimata per il 2020 in forte frenata al +3,7% in Italia e al + 4,2% a livello globale. Sui risultati incide in parte la scelta di anticipare al 2020 gli investimenti previsti per il triennio 2020-2023. Decisione legata da un lato all’ottima risposta ricevuta da parte del mercato e da enti importanti come Gartner e dall’altra per sfruttare al meglio questo anno particolare. È stato quindi un anno di importanti investimenti, in persone e tecnologia, ma anche di partnership strategiche e contratti con importanti aziende nazionali e multinazionali di grandi dimensioni, che per la prima volta si sono rivolte a noi. Intervenendo su più direttrici, abbiamo posto le basi per il raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che ci siamo prefissati per il futuro a partire dalla leadership nazionale nei servizi di cyber security già dal 2021".

La dimensione e il prestigio dei nuovi clienti "conferma peraltro - aggiunge Leonardi - l’eccellenza del nostro servizio, sottolineata anche dalla società Gartner «You are able to provide a product and a service, which is a big differentiatior as there are only a handful of players in the world that do that», e avvalora ulteriormente l’idea che fosse necessario capillarizzare il mercato per raggiungere la leadership negli anni successivi e monetizzare il valore aggiunto tecnologico. Siamo ora presenti su tutto il territorio nazionale, grazie ad un accordo di distribuzione, con conseguenti importanti accordi di partnership con rivenditori ben distribuiti nelle diverse aree geografiche. Abbiamo lanciato “Cyberoo Defence For Italy”, per supportare le aziende italiane in un periodo di emergenza nazionale, con un investimento etico che nel prossimo futuro darà anche forti benefici economici. Abbiamo investito nel rinnovamento della controllata LYB, la nuova Cyberoo51, per sfruttare sinergie e complementarità tra i servizi di Data Protection e Data Governance e le soluzioni Cyberoo per la cyber security. Grazie ai nostri collaboratori, aumentati di oltre il 50% nel corso del 2020, alla crescita e al consolidamento del canale distributivo e all’aumento di importanza della cyber security all’interno delle strategie aziendali, il 2021 si presenta per noi come un anno di crescita sia in termini di ricavi sia di marginalità. Siamo solo all’inizio”.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020

Sin dall’inizio del 2020 Cyberoo si è fortemente impegnata nello sviluppo del network di distribuzione e rivendita e nelle partnership finalizzate a strutturare il processo di internazionalizzazione. Il secondo e terzo trimestre dell’anno, con l’esplosione della pandemia, hanno visto l’azienda adattarsi alla situazione di crisi con azioni volte a preservare la continuità operativa in sicurezza dei suoi dipendenti. Nonostante il rallentamento del mercato end-user, si è proseguito nel rafforzare tramite partnership la capillarità commerciale dei servizi di cyber security, anticipando gli investimenti previsti per il triennio 2020-2023, con l’obiettivo di consolidare i risultati economici già a partire dal 2021. Nel secondo semestre Cyberoo ha ampliato significativamente il suo portfolio clienti grazie anche alla nuova consapevolezza delle aziende in tema di cyber crime e al progetto “Cyberoo Defence for Italy”. Tale progetto offriva alle aziende la possibilità di usufruire gratuitamente per tre mesi dei servizi di cyber security ed è stato molto positivo in termini di acquisizione di nuovi clienti e di creazione di una baseline di ricavi per il 2021, ma allo stesso tempo ha rallentato la registrazione dei ricavi sul 2020.

Nel corso dell’anno il numero di collaboratori Cyberoo è aumentato notevolmente. Al 31 dicembre 2020 le risorse in Italia sono 76 (52 nel 2019) e in Ucraina 52 (30 nel 2019), per un totale di 128 persone (82 nel 2019). Al 31 dicembre 2019, post IPO, Cyberoo aveva attivi due contratti di partnership, presidiando l’Emilia-Romagna e la bassa Lombardia. Alla fine del 2020, grazie alla raccolta di capitali dell’IPO, il cui l’obiettivo principale era la crescita organica dell’azienda e del Go to Market, Cyberoo poteva contare su un contratto di distribuzione nazionale e 25 contratti di partnership a valore aggiunto che permettono di coprire l’intero territorio italiano. Sono stati mossi anche i primi passi sul territorio francese e tedesco-austriaco.