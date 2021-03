Covid: ordinanza gip, 'dati falsi non sarebbero stati possibili senza collaborazione di tutti'**

Palermo, 30 mar. (Adnkronos) - "Tutto ciò non sarebbe stato possibile senza la piena collaborazione di tutti i soggetti indagati, ciascuno dei quali risulta calato in un ruolo nevralgico e, defilandosi, avrebbe potuto mettere in crisi il sistema, considerazione che vale, a maggior ragione, per i soggetti al vertice dell’amministrazione politica ed amministrativa". Lo scrive il gip di Trapani nella ordinanza di custodia cautelare nell'inchiesta per i falsi dati sul covid in Sicilia.