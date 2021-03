Covid: in Lombardia 85 vittime e 3.271 nuovi casi, ricoveri +115

Milano, 30 mar. (Adnkronos) - In Lombardia a fronte di 44.289 tamponi processati, sono 3.271 i nuovi positivi al Covid19 (7,3%) e nelle ultime 24 ore si sono registrate 85 vittime, per un totale di 30.635 da inizio pandemia. Da ieri, i guariti e i dimessi sono 2.469. Aumentano i ricoverati: sono in tutto 7.109 (+115) i pazienti Covid nei reparti. Meno i posti letto occupati in terapia intensiva rispetto a ieri: 862, otto in meno rispetto a ieri.