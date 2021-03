Milano, 30 mar. (Adnkronos) - "Se è vero che la prospettiva a breve termine sul turismo è particolarmente critica, per lo meno ad aprile, credo che in estate per il turismo si prospetti una situazione più positiva". Lo ha detto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in collegamento con Stasera Italia. "E' giusto offrire una prospettiva più rosea su questa estate. Ci consentirà non una totale normalità, ma quasi".