Covid: fonti P.Chigi, ordinanza Speranza su viaggi concordata con Draghi, è deterrente

Roma, 30 mar. (Adnkronos) - L'ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni al rientro e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni per chi viaggia a Pasqua, è stata concordata con il premier Mario Draghi. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la misura vuole essere un "forte deterrente" alle partenze.