Calcio: Mitrovic replica a CR7, 'non credo che la palla sia entrata'

Belgrado, 30 mar. - (Adnkronos) - "Ronaldo ha il suo punto di vista della situazione e può essere arrabbiato, ma non credo che la palla sia entrata". Così il difensore della Serbia Stefan Mitrovic replica al capitano del Portogallo Cristiano Ronaldo infuriato per il gol negato, nel match delle qualificazioni mondiali pareggiato per 2-2, nonostante il pallone avesse oltrepassato la linea di porta, come testimoniato dalle immagini televisive. Il fuoriclasse della Juventus, sentendosi defraudato, ha reagito in malo modo togliendosi la fascia da capitano e gettandola violentemente a terra. "Siamo contenti di questo risultato, abbiamo conquistato un punto importante alla fine", aggiunge Mitrovic.