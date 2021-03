Calcio: Mancini, 'idea di giocare con il falso 9 è sempre attuale'

Vilnius, 30 mar. - (Adnkronos) - "L'idea di giocare con il falso nove è sempre attuale". Lo dice il ct azzurro, Roberto Mancini, in conferenza stampa alla vigilia del match la Lituania, terzo impegno nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. "Stiamo valutando le condizioni di Immobile e Belotti, vedremo dopo l'allenamento di domani mattina, la stessa cosa vale per Insigne che ha giocato due partite intere ed entrambe faticose, valuteremo domani -aggiunge il ct-. Chiesa è uno di quelli che potrebbe giocare, in questo momento sta bene ed è un giocatore che incute paura agli avversari che gli riservano sempre una doppia marcatura, l'altra sera ha avuto un po' di difficoltà per questo, ma è un giocatore molto importante per noi".