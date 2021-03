Vilnius, 30 mar. - (Adnkronos) - La Nazionale italiana è atterrata a Vilnius: gli Azzurri, partiti da Sofia in mattinata, si alleneranno nel pomeriggio allo Stadio LFF in vista del match contro la Lituania valido per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Alle 17.30 prima di scendere in campo il ct Mancini e il centrocampista Manuel Locatelli parleranno in conferenza stampa.