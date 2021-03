Amazon Web Services in Italia: tra cloud e sostenibilità ecco i piani dell'azienda

Stanno per festeggiare un anno di permanenza in Italia con i nuovi data center, inaugurati ufficialmente il 28 aprile dello scorso anno. Stiamo parlando di Amazon Web Services, la divisione della multinazionale fondata da Jeff Bezos che si occupa soprattutto della parte dei server. Curiosità: è stata per un lungo periodo il comparto più profittevole dell'intera azienda e ancora oggi garantisce risultati di particolare rilievo. Ne abbiamo parlato con il country manager per l'Italia Carlo Giorgi.

Giorgi, quali sono i progetti di Aws in Italia?

Per Amazon Web Services (AWS) investire in Italia è fondamentale. Abbiamo già una lunga storia di investimenti nel nostro paese che prevediamo cresceranno nei prossimi anni, insieme al numero dei clienti. Dal 2012 fino ad oggi, AWS ha aperto 3 Edge location a Milano, Palermo e Roma, un endpoint DirectConnect a Milano, due uffici (Milano e Roma), e ha anche acquisito la società Nice Software, fornitore leader di software e servizi per l’HPC. Infine il 28 aprile 2020 abbiamo lanciato i nostri data center in Italia con l’avvio della Regione AWS Europa (Milano) che rappresenta uno tra i maggiori investimenti e un impegno di lungo periodo in Italia.

Inoltre, in collaborazione con Engie, abbiamo annunciato due progetti fotovoltaici nel Sud Italia, per una potenza totale di 66MW, che alimenteranno la regione di AWS. AWS si impegna a gestire il proprio business nel modo più “green” possibile, e la nostra struttura ci permette di raggiungere un utilizzo delle risorse e un'efficienza energetica più elevati rispetto al tipico data center on-premises.

AWS vanta anche ambiziosi programmi per promuovere lo sviluppo di competenze tecniche specifiche, e investe in modo considerevole nella formazione e reskilling dei futuri professionisti dell’IT, dove già contiamo piu’ di 5000 persone formate all’anno.

Che contributo ha dato e sta dando il cloud per la digitalizzazione?

Il cloud rappresenta il fulcro della digitalizzazione e, negli ultimi anni, è diventato l’abilitatore del business. Inoltre, è il pilastro soprattutto della ripresa post-Covid poiché contribuisce alla costruzione di quella che viene definita la nuova normalità. Nel 2020 abbiamo visto un trend di accelerazione nella digitalizzazione e di conseguenza, nella diffusione del cloud. L’adozione delle soluzioni AWS nel paese è ormai capillare. Ci sono aziende italiane di tutte le dimensioni e di tutti i settori che già usano il Cloud AWS in maniera sicura, da società nell’ambito Bancario e Assicurativo, come Banca Progetto, Sara Assicurazioni e Nexi, a quelle nella Sanità come Dante Labs e Centro Medico Santagostino, a quelle del Manufatturiero come AvioAero, Arneg e Unox, dell’Energia come Enel, startup come Satispay, a tantissime società di piccola e media dimensione del settore privato ma anche del pubblico tra cui università, società no-profit e organizzazioni di ricerca come l’INAF che sfruttano le potenzialità del Cloud AWS. La riduzione dei costi è uno dei primi motivi, ma un’altra ragione è l’agilità e la velocità con la quale possono cambiare l’esperienza dei propri clienti o cittadini.

Come ha cambiato l'approccio verso il business di Aws il Coronavirus?

AWS continua ad aiutare le aziende a trarre vantaggio dal cloud, come prima della pandemia. Durante questo periodo difficile, AWS ha aderito all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministero dell’Innovazione mettendo a disposizione crediti promozionali AWS Cloud a una centinaia di governi ed enti locali come il Comune di Cagliari, organizzazioni no-profit, startup e aziende, al fine di potenziare, durante l’emergenza, i loro progetti digitali con soluzioni di lavoro da remoto e ambienti di collaborazione on-line. Da un lato il cloud ha permesso di accelerare attività critiche come la ricerca scientifica, il lavoro da remoto, l’educazione da casa, l’e-commerce o altri servizi vitali per far fronte all’emergenza, e questo ci vede dedicare tempo, risorse e investimenti in crediti a questi clienti e partner e ad aiutarli a reagire o a scalare velocemente.

Il cloud può essere un abilitatore per il rilancio dell'economia?

Il cloud è sicuramente un abilitatore per il rilancio dell’economia perchè consente di risparmiare sui costi IT, focalizzarsi sul suo know-how invece di gestire infrastruttura IT, per accresce la competitività delle aziende e, quindi, dell’intero Paese. ll contributo del cloud e di AWS risulta fondamentale al fine di aiutare i clienti italiani ad accelerare digitalizzazione, trasformazione e modernizzazione. È importante inoltre considerare le necessità per ogni tipo di realtà, pubblica o privata, piccola o grande, al livello nazionale o locale, di reinventarsi costantemente. L’innovazione costante è la chiave per costruire un'attività sostenibile a lungo termine e le organizzazioni dovrebbero sempre più sviluppare prodotti e servizi che risolvono i problemi dei clienti o dei cittadini, sapendo quale tecnologia è a disposizione al fine di favorire l’innovazione. E lato tecnologia, AWS ha già una lunga storia di investimenti in Italia e una crescita esponenziale del suo parco clienti di ogni tipo, industria e segmento, i quali stanno accelerando l’adozione di soluzioni AWS Cloud per avere in maniera rapida

e scalabile infrastruttura e applicazioni a bassa latenza, che offrano la massima sicurezza, la completa privacy del dato anche secondo i criteri del GDPR, e che abbraccino soluzioni di grande impatto come ad esempio per la modernizzazione delle applicazioni, l’IoT, le analytics, l’intelligenza artificiale e il machine learning.

C'è qualche case study in particolare che può essere raccontata?

Ci sarebbero moltissime storie da raccontare. Ma ciò su cui vorrei concentrarmi sono gli esempi che riguardano ad esempio le PMI italiane, perché è importante dimostrare che il cloud AWS non supporta solo le grandi imprese e le startup "cloud-native", ma anche le PMI locali italiane, che sono le componenti chiave dell'economia italiana. Ad esempio, come detto in precedenza clienti come Unox, un'azienda del settore manifatturiero che progetta e produce forni professionali, ha spostato la sua intera infrastruttura IT sulla Region AWS a Milano. Oltre a spostare le sue applicazioni critiche di pianificazione delle risorse aziendali, questo ha permesso a UNOX di iniziare a guardare a tecnologie avanzate come IoT e machine learning attraverso servizi come AWS IoT e Amazon SageMaker per cercare di eseguire i suoi test fluidodinamici di efficacia di cottura all'interno dei forni sull'infrastruttura AWS per una più veloce simulazione di prestazioni.

Infine, vorrei concludere con una storia di una PMI che rappresenta davvero la potenzialità del cloud e come ogni tipo azienda simile ne può trarre vantaggio. Questo caso è un esempio del «made in italy», Vini Franchetti. Vini Franchetti è un produttore di vini e il suo portafoglio comprende 3 eccellenze mondiali: Tenuta di Trinoro, Passopiscaro e Sancaba. Il cliente si avvale di una piccola server farm in Toscana, ma senza avere personale IT e seppur non disponesse dell’adeguata esperienza IT, lo scorso anno, Vini Franchetti ha deciso di migrare il proprio software di gestione su AWS utilizzando tecnologie serverless AWS tra cui AWS Lambda e Amazon S3. Ciò ha comportato una diminuzione del costo IT dell'80%, aumentando la disponibilità del software di gestione del 50%. Il cliente sta inoltre pianificando di adottare ulteriori servizi AWS per disegnare la propria soluzione blockchain. Ciò consentirà loro di monitorare le bottiglie di vino lungo l'intera catena di fornitura e il processo di vendita al dettaglio.