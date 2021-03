Ue: Letta, 'prossimo passo è Europa della salute, senza veti Gb ora possibile'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "L'Europa della salute è il prossimo passo necessario e per farlo non è sufficiente la quantità di deleghe e competenze che oggi ha l'Ue per via dei veti del passato, in particolare quelli britannici che per vent'anni hanno bloccato l'avanzamento dell'integrazione europea, soprattutto sulla parte sociale e sanitaria". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, alla presentazione del Rapporto Annuale Ispi 'Il mondo al tempo del Covid: l’ora dell’Europa?'. "Questa filosofia ha dimostrato la inefficacia in pandemia".

E questa constatazione ha consentito di "mettere nell'agenda della Conferenza per il Futuro dell'Europa, l'atto di nascita dell'Europa della salute. E' una questione determinante e oggi che i britannici" hanno lasciato l'Ue "si possono fare quei passi che non era stato possibile fare".