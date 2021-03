Tennis: Binaghi, 'Sinner e Musetti come Borg e McEnroe, non hanno limiti'

Roma, 29 mar. - (Adnkronos) - "Musetti e Sinner hanno caratteristiche diverse ricordano Borg e McEnroe o Panatta e Barazzutti. I nostri appassionati negli anni a venire potranno divertirsi a fare il tifo per l'uno o per l'altro". Così il presidente della Fit, Angelo Binaghi, sui due 19enne azzurri, stelle emergenti del tennis mondiale.

"Sinner, Musetti non hanno limiti, dove arriveranno dipende da tanti fattori -aggiunge il numero uno del tennis italiano a 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento-. Speriamo di poterli vedere un giorno giocare una finale importante uno contro l'altro come accadde tra Pennetta e Vinci allo Us Open 2015".