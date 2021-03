Roma: Calenda, 'da oggi parlo solo di programma, Letta vuole profilo riformista?'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - In questo momento il Pd o appoggia "la Raggi o me, perchè altri non si sono candidati. Letta deve fare una scelta, se vuole veramente un profilo riformista e di cambiamento oppure se vuole, soprattutto a Roma, andare dietro ad una classe dirigente locale, anche del Partito democratico così come della destra, che questa città l'hanno disintegrata, insieme alla Raggi negli ultimi 5 anni". Lo ha affermato Carlo Calenda, ospite di 'Start' su Sky Tg 24.

"Questa -ha aggiunto- è una decisione fattuale, non se ne può più di parlare solo di alchimie politiche, in questo momento in campo siamo io e la Raggi, io mi rifiuto di continuare a parlare solo di Pd, di primarie e di tutte cose di cui ai romani non frega nulla. Da stamattina parto con il programma per la città, poi Letta lo vedrò quando vuole, quando può, massima disponibilità".