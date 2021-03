Pd: Letta, 'domani Gruppo Camera deciderà guida, importante che sia donna'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Decideranno domani, il Gruppo parlamentare alla Camera voterà, i Gruppi sono autonomi, io ho detto che per me la cosa essenziale era che fosse una donna". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite della trasmissione di Radiouno Rai 'Forrest'. "La cosa che mi ha molto colpito -ha aggiunto il leader Dem- è i commenti e anche un po' il modo con cui in queste ore viene trattata la vicenda del confronto tra Serracchiani e Madia. Se fosse stato il confronto tra due uomini si sarebbe usato un altro tipo di linguaggio".