Pasqua: Draghi a lancio iniziativa solidarietà alimentare

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato questa mattina, nel cortile di Palazzo Chigi, alla presentazione dell'iniziativa di solidarietà alimentare 'A sostegno di chi ha più bisogno', promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna amica, con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, ha illustrato l'operazione di solidarietà che, in occasione delle festività di Pasqua, porterà nelle case delle famiglie in difficoltà economica sostegni alimentari e prodotti del Made in Italy.