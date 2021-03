"Giustizia negata": l'ultimo gol di Maradona, el Pibe de Oro

“Il 22 giugno 1986 Maradona segnò due gol memorabili contro l'Inghilterra, uno con la "Mano de Dios". Il tocco di mano non fu sanzionato dall'arbitro e il gol fu convalidato. Era l'epoca d'oro del Pibe de Oro ma nessuno si sarebbe aspettato che i semi dei guai fiscali italiani fossero appena stati piantati. Dopo più di 30 anni la Corte Suprema ha deciso a favore di Maradona, che nel frattempo è deceduto, affermando che una decisione opposta avrebbe portato a un caso manifesto di "giustizia negata" e "doppia imposizione". Forse... l'orologio sequestrato nel 2006 dalla polizia tributaria funziona ancora!”

La storia della infondata persecuzione fiscale di Maradona è il tema scelto dallo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici – tra i più autorevoli e prestigiosi studi legali civilistico-tributari del Paese, se non il più aitorevole – per la loro newsletter. Ne riportiamo qui il seguito: “Il concordato. I fatti risalgono al 1984 quando Maradona fu ingaggiato dal Napoli (il "Club"). Furono firmati due diversi contratti: uno per la sua attività di calciatore e uno con una società straniera per lo sfruttamento dei suoi diritti d'immagine. Lo stesso accordo fu attuato per Careca e Alemao, campioni brasiliani che tutti gli appassionati di calcio dovrebbero ricordare.

Le autorità fiscali sostennero che i pagamenti di entrambi i contratti dovevano essere considerati come elementi di reddito da lavoro dipendente pagati dal Club ai giocatori e iniziò un contenzioso contro i beneficiari e il Club, in qualità di sostituto d'imposta.



Il contenzioso

Tutti fecero ricorso contro gli avvisi di accertamento ad eccezione di Maradona. A partire dal 1993, tre avvisi di pagamento furono notificati a Maradona e infine egli fece ricorso contro l'ultimo notificato nel 2001. Nel 2005, però, la Corte Suprema negò il ricorso in quanto erano scaduti i termini di legge per impugnare gli avvisi di accertamento. Per quanto riguarda il Club e gli altri giocatori, il Tribunale Tributario di primo grado negò il ricorso, ma il Tribunale Tributario di secondo grado lo accettò. Gli avvisi di accertamento relativi agli anni dal 1985 al 1990 furono respinti per quanto riguarda i presunti obblighi di ritenuta alla fonte commessi dal Club.

Nel 1994, il Napoli fu dichiarato fallito e il curatore fallimentare fece domanda per il condono fiscale del 2002, pagando il 10% del credito complessivo originario.



L'intervento adesivo dipendente

Il condono fiscale richiesto dal Club riguardava i suoi doveri di sostituto d'imposta per i pagamenti ai tre giocatori, tra cui Maradona. Quest'ultimo ha poi presentato un ricorso al Tribunale tributario di terzo grado per estendere gli effetti del condono fiscale in suo favore, essendo responsabile in solido con il Club.

La sua richiesta è stata negata nel 2013, con la motivazione che la sua posizione fiscale era consolidata in quanto non aveva impugnato gli avvisi di accertamento che gli erano stati notificati. Al contrario, il ricorso è stato accettato per Careca e Alemao.

Nel 2014 Maradona ha fatto ricorso alla Corte Suprema contro questa decisione.



La decisione della Corte Suprema del 2021

La Corte Suprema con una decisione di 31 pagine ha dato ragione a Maradona. La motivazione è molto tecnica ma la conclusione è che "non c'è dubbio che ... non può essere lasciato senza tutela giudiziaria il contribuente ... che intende beneficiare del condono fiscale del sostituto d'imposta".

Ciò che colpisce sono i termini usati dalla Corte Suprema: "negare a Maradona la possibilità di ... beneficiare del condono fiscale del suo datore di lavoro, avrebbe comportato una manifesta mancanza di tutela effettiva del contribuente ... con la conseguenza di una vera e propria giustizia negata"; inoltre, ciò avrebbe dato luogo ad una "doppia imposizione", in quanto l'amministrazione fiscale ha già riscosso dal Club attraverso il condono fiscale la ritenuta sulle voci di reddito mai dichiarate da Maradona.



Da prendere in considerazione

Il caso Maradona è l'occasione per alcune riflessioni: il caso risale alla fine degli anni '80 e la decisione finale è stata presa alla fine del 2020 (anche se rilasciata nel 2021). Maradona non ha nemmeno avuto la possibilità di festeggiare il suo ultimo gol come è successo a molti contribuenti che non erano così famosi come il Pibe de Oro. La riforma del sistema giudiziario fiscale è una priorità e questo è riconosciuto da tutti i partiti politici e dallo stesso governo. Questo dovrebbe andare di pari passo con una riforma del diritto penale tributario;

Quale dovrebbe essere l'obiettivo delle autorità fiscali nel contenzioso? Possono puntare solo a vincere "a prescindere" o devono tenere la barra dritta e affermare sempre la centralità del rispetto delle leggi e dei principi fiscali? Dovrebbero essere più orgogliose di raccogliere denaro anche se indebito o di riconoscere che il contribuente ha applicato correttamente la legge?

Quale sarebbe la reazione degli investitori, soprattutto stranieri, sapendo che le autorità fiscali perseguono casi che potrebbero portare a un caso manifesto di "giustizia negata" e causare una doppia imposizione?