Covid: sindaco Caltanissetta chiede prolungamento zona rossa

Palermo, 29 mar. (Adnkronos) - Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha chiesto al Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci il prolungamento della zona rossa in città. La zona rossa istituita da Musumeci e dall'assessore Razza scade domani, 30 marzo. Ma "alla luce dei dati attuali", dice il sindaco "con un indice di percentuale pari allo 0,36 per cento e una incidenza dei contagi superiore allo 0,25 per cento" e visto che "non si riscontra alcuna diminuzione dell'indice di contagiosità e c'è un contagio progressivo" si chiede la proroga della zona rossa. Intanto il sindaco con una ordinanza ha stabilito che fino al 6 aprile è vietata "ogni forma di stazionamento" nelle strade e piazze "non connesso a comprovate esigenze previste dalle vigenti disposizioni". L'obiettivo è evitare "ogni forma di assembramento" nelle aree pubbliche o nelle vicinanze di esercizi commerciali, uffici o altri luoghi del territorio comunale.