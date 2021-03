Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Modello Palamara anche per farsi vaccinare prima? Una vergogna". Così Matteo Salvini su Facebook, dove rilancia un tweet della giornalista e scrittrice Annalisa Chirico che parla del 'ricatto dell'Anm che 'non esclude' la sospensione dell'attività giudiziaria qualora il governo non garantisca ai magistrati un accesso privilegiato al vaccino'.