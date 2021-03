Covid: Pd, 'finalmente il Governo a supportare Lombardia'

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - "Finalmente arriva il Governo a supportare Regione Lombardia nelle vaccinazioni". Così il segretario del Pd della Lombardia, Vinicio Peluffo, alla notizia che, dopo Calabria e Liguria, il commissario all’emergenza Covid, il generale Paolo Figliuolo, e il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, arriveranno mercoledì in Lombardia.

"Come diciamo da mesi, da sola non riesce a portarci fuori dal caos. Che Fontana e la sua giunta non fossero in grado di gestire una campagna così massiva era ormai conclamato. Errori nelle conferme delle prenotazioni, ritardi, appuntamenti a vuoto, disservizi logistici nell’assegnazione dei punti di somministrazione ma soprattutto disagi per le persone anziane e fragili che non erano davvero più tollerabili", aggiunge.

Secondo Peluffo, "ci sarà tempo e modo per accertare tutte le responsabilità politiche di questa gestione disastrosa, ma oggi finalmente anche in Lombardia la situazione può cambiare. C’è bisogno di una svolta per poterci vaccinare tutti".