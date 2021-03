Covid: Faraone, 'incredibile stop annunciato da magistrati se non vaccinati'

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Stiamo mettendo in sicurezza il Paese e abbiamo dunque il dovere di dare l’esempio, rispettando le regole e imbarcando nelle prime scialuppe chi è più anziano e più fragile. In questo senso appare semplicemente incredibile lo stop annunciato dai magistrati che rifiutano di lavorare senza immunità : basterebbe guardare fuori da ciascuna categoria per capire che siamo tutti nello stesso destino e che una gara a chi arriva primo è dannosa, oltre che lesiva della dignità di ciascuno". Lo scrive in un post su Facebook Davide Faraone, capogruppo di Italia viva al Senato.

"Penso -aggiunge- ai commessi dei supermercati, agli autisti ed ai controllori dei mezzi pubblici, a chi lavora in aeroporto o a quanti svolgono un lavoro di pubblica utilità , qualunque esso sia. Non dovremmo forse prevedere corsie preferenziali anche per loro? Nessun sentimento anti casta nelle mie parole, sia chiaro. Semplice buonsenso. Ci vaccineremo tutti perché crediamo nella scienza e lo faremo rispettando pazientemente il nostro turno”.