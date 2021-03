Covid: Bertolaso, 'mercoledì Figliuolo e Curcio in Lombardia'**

Milano, 29 mar. (Adnkronos) - Mercoledì 31 marzo in Lombardia verranno il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, e Fabrizio Curcio, capo della protezione civile. Lo ha annunciato Guido Bertolaso, oggi in visita all'hub vaccinale di Crema (Cremona). "Stiamo lavorando bene, sono molto ottimista. Ho parlato tutti giorni con il commissario Figliuolo e con il collega Curcio: vi posso anticipare che dopodomani saranno entrambi qui in Lombardia. Verranno a vedere - ha detto - quello che stiamo facendo e verranno a visitare alcuni centri vaccinali che stanno funzionando. Non gli nasconderemo i problemi che abbiamo avuto e che stiamo risolvendo".