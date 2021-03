Axa Italia regala a tutti i clienti una Card salute

Oggi è più importante che mai occuparsi della propria salute, ma a causa del momento difficile 7 Italiani su 10 hanno rimandato visite ed esami medici. Per continuare ad essere vicina alle persone ed offrire un supporto concreto, AXA Italia lancia una nuova iniziativa gratuita a disposizione di tutti i suoi oltre 4 milioni di clienti. Si tratta della Card Salute, che tramite la app My AXA, consente ai clienti di accedere sempre e ovunque a sconti esclusivi dedicati per visite ed esami presso 4.000 strutture convenzionate AXA in tutta Italia.

L’iniziativa integra quanto messo in campo dal Gruppo dall’inizio della pandemia, come il consulto medico da remoto gratuito durante la fase di emergenza, l’introduzione del videoconsulto psicologico nell’ambito dell’offerta Salute o più recentemente il lancio del Portale Salute AXA, raggiungibile dal sito axa.it, con un ecosistema di servizi di valore integrati, come la funzione di valutazione dei sintomi, basata su Intelligenza artificiale, per offrire a tutti, non solo clienti, una prima ipotesi di diagnosi e suggerimenti utili personalizzati rispondendo ad una serie di domande tramite chat dedicata.

La Card Salute è inoltre la protagonista di una nuova campagna pubblicitaria curata da Publicis Conseil, on air dal 28 marzo per due settimane sulle principali emittenti radiofoniche con un format da 30” e quasi 1000 passaggi e sulle principali testate stampa con un’importante copertura dedicata.

Alla base del messaggio di AXA Italia, l’importanza di occuparsi della propria salute pur in un contesto sempre più spesso segnato dal fenomeno della rinuncia alle cure, potendo contare sul supporto concreto offerto dal Gruppo sui fronti della prevenzione e della cura, in qualità di partner presente nei momenti che contano.