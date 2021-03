Napoleone: 'Rafforzate le fortificazioni di Palmanova', all'asta lettera martedì a Roma

Roma, 28 mar. - (Adnkronos) - Va all'asta una lettera autografa dell'imperatore Napoleone Bonaparte indirizzata il 18 maggio 1808 al principe Eugène de Beauharnais, vicerè d'Italia, avente ad oggetto i lavori delle fortificazioni di Palmanova (Udine), in particolare delle famose 'lunette' napoleoniche che vennero erette per consolidare maggiormente la celebre città-fortezza. Il documento sarà battuto da Finarte a Roma martedì 30 marzo con una stima tra 2.500 e 3.500 euro.

La missiva dimostra l'importanza che l'imperatore francese annetteva a questa struttura, gemma dell'architettura militare di tutti i tempi, quale punto chiave del sistema difensivo del suo impero, ma anche la cura quasi maniacale di ogni dettaglio che Napoleone dimostrava per i più remoti lembi del suo dominio e la perfetta conoscenza dei termini e dettagli tecnici delle varie discipline.

In questa lettera Napoleone dettava personalmente al figlio adottivo Eugenio una serie di disposizioni molto particolareggiate per la finitura delle strutture difensive di Palmanova. "Figlio mio, riflettendo sui lavori da compiere quest'anno a Palma Nova, sono giunto alla seguente idea", disponendo che: "si terminerà di rivestire le controscarpe delle lunette, come si era deciso, ma non si faranno le scarpe se non di due lunette", e "i 250.000 franchi stanziati per la scarpa della terza lunetta vengano invece utilizzati per costruire quattordici ridotti in muratura", oppure quattordici passaggi che fiancheggino i camminamenti coperti delle lunette, in modo che "entro al fine dell’anno la struttura abbia conseguito un ulteriore grado di forza". Napoleone ordinava inoltre al vicerè di scrivere a tale proposito al generale François Chasselooup-Laubat, comandante in capo del Genio della Grande Armée e direttore generale dei lavori delle piazzeforti in Italia: "fategli sapere che io do importanza a questi lavori che metteranno questa opera perfettamente al riparo da colpi di mano".