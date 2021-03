F1 Gp Bahrain, Hamilton trionfa

(Adnkronos) - Lewis Hamilton trionfa nel Gp del Baharin, gara inaugurale del Mondiale 2021 di Formula 1. Il pilota inglese della Mercedes, campione del mondo in carica, precede la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Terzo posto per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Sesta piazza per la Ferrari di Charles Leclerc.

LA GARA - E' stata una lotta durata 56 giri quella tra la Mercedes di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. I due piloti si sono alternati alla guida della gara ma alla fine la strategia della Mercedes ha pagato anche se all'ultimo respiro. A tre giri dal termine Verstappen ha superato Hamilton ma l'olandese è statp costretto a restituire la posizione al britannico su indicazione dei box per aver superato passando fuori dalla pista. A questo punto Hamilton ha guadagnato terreno e non ha concesso più varchi al rivale, andando a vincere il primo Gp della nuova stagione. Terzo posto e giro veloce per l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, seguito dalla McLaren di Lando Norris e l'altra Red Bull di Sergio Perez. Sesta la Ferrari di Charles Leclerc.

Al settimo posto la Renault di Daniel Ricciardo seguita dalla Ferrari di Carlos Sainz ottavo al debutto con la Rossa. Nono posto per Yuki Tsunoda sull'Alpha Tauri e decimo Lance Stroll sull'Aston Martin. Le due Alfa Romeo channo chiuso 11esima con Raikkonen e 12esima con Giovinazzi, 15esimo posto per l'Aston Martin di Sebastian Vettel, 16° posto per la Haas di Mick Schumacher, fuori gioco Mazepin, Alonso e Gasly. Il Mondiale torna il prossimo 18 aprile con il GP di Imola.