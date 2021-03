Aeronautica militare, Mattarella "Prezioso contributo durante pandemia"

ROMA (ITALPRESS) - "Nel 98° anniversario della costituzione dell'Aeronautica Militare rinnovo il mio omaggio alla Bandiera di guerra della Forza Armata, simbolo dell'unità del Paese e rivolgo il mio pensiero commosso alla memoria di tutti gli aviatori che hanno sacrificato se stessi al servizio dell'Italia e della Comunità internazionale". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, un messaggio per i 98 anni dalla nascita dell'Arma Azzurra. "Accanto alla tutela dello spazio aereo nazionale, l'Aeronautica Militare ha offerto, in uno scenario particolarmente difficile a causa del prolungarsi della pandemia, un preziosissimo contributo attraverso tutte le sue articolazioni - continua Mattarella - Dal trasporto aereo per il rientro dei connazionali ed in alto bio-contenimento per il trasporto delle persone contagiate, al trasporto di materiali sanitari, dei vaccini per le località più distanti e per le isole, alla costituzione del centro di ricezione, conservazione e smistamento degli stessi vaccini a Pratica di Mare". "Nel ricordare con affetto l'abbraccio tricolore della Pattuglia acrobatica nazionale con il coinvolgente sorvolo dei capoluoghi di regione durante il lock-down dello scorso anno, rivolgo un saluto particolare alle Frecce Tricolori nell'anno del loro 60° anniversario - prosegue il Presidente della Repubblica - Alle donne e agli uomini di ogni grado dell'Aeronautica Militare e al personale civile, impiegati sia in Italia sia nei teatri operativi, e alle loro famiglie, giungano, in questa giornata, l'augurio e la riconoscenza di tutto il Paese - conclude il Presidente della Repubblica - Viva l'Aeronautica Militare, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!". (ITALPRESS). spf/com 28-Mar-21 10:17