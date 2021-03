Sport: Malagò, 'nel corso di una pandemia sarebbe stato meglio fermare riforma'

Roma, 27 mar. - (Adnkronos) - "Dove non siamo a posto è che ci sono una serie di situazioni, di punti non chiari, di complicazioni e problematiche che investono il mondo dello sport. È chiarissimo che ad oggi ci sono situazioni che sono andate verso una complicazione nella gestione. Questo ci preoccupa perché siamo nel pieno di una bufera e non si vede ancora la luce in fondo al tunnel". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, nel corso del suo intervento al video forum di ItaliaOggi sul tema ' La riforma dell'ordinamento sportivo' . "I nostri soggetti interlocutori, che sono le Asd e Ssd, sono disperati. Quei pochi che hanno potuto mettere in moto la macchina, come il calcio e pochi altri, sono ripartiti ma con dei sacrifici economico-finanziari spaventosi, tutto il resto è fermo. In questo frangente, tutti abbiamo detto fermatevi perché tutto questo in un momento del genere non è quello che lo sport vuole. La politica l'ha voluta portare avanti e ora bisogna correre ai ripari", aggiunge Malagò.