Pole Verstappen in Bahrain davanti a Hamilton, Leclerc in 2a fila

SAKHIR (BAHRAIN) (ITALPRESS) - Max Verstappen conquista la pole position e partirà davanti a tutti domani sul circuito di Sakhir nel Gran Premio del Bahrain, gara inaugurale del Mondiale 2021 di Formula Uno. L'olandese della Red Bull, che aveva dominato tutte e tre le sessioni di libere e alla quarta pole della carriera (Ungheria e Brasile nel 2019, Abu Dhabi la passata stagione), ferma il cronometro a 1'28"997, rifilando circa quattro decimi a Lewis Hamilton che lo affiancherà in prima fila. Alle loro spalle l'altra Mercedes di Valtteri Bottas, con Charles Leclerc che porta la Ferrari sulla quarta piazzola in griglia di partenza. Terza fila per Daniel Ricciardo su McLaren e Pierre Gasly con l'Alpha Tauri, quindi Lando Norris con l'altra McLaren e Carlos Sainz, ottavo al debutto sulla Rossa. A chiudere la Top Ten Fernando Alonso su Alpine, al rientro nel circus dopo due anni, e Lance Stroll alla guida dell'Aston Martin. Non avevano superato il taglio del Q2 Sergio Perez su Red Bull, le Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen - che domani saranno separate in griglia dal rookie Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) - e George Russell su Williams. Eliminati invece nella prima manche delle qualifiche Esteban Ocon su Alpine, Nicholas Latifi con la Williams, l'ex ferrarista Sebastian Vettel ora al volante della Aston Martin, e le due Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin. (ITALPRESS). glb/gm/red 27-Mar-21 17:11