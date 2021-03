M5s: Tinagli, 'nel gruppo S&D? Vedremo la loro evoluzione'

Roma, 27 mar (Adnkronos) - Per l'ingresso del M5s nel gruppo dei Socialisti & democratici al Parlamento europeo "ancora non c’è neanche una richiesta, non abbiamo fatto riunioni, ho letto qualche indiscrezione ma non ne abbiamo parlato". Lo ha detto Irene Tinagli a SkyTg24.

"Credo che questo dipenda dall'evoluzione del M5s. Stanno discutendo della leadership di Conte, non è chiaro come vorrà trasformare il M5s, il rapporto con Casaleggio, se vorrà una sua formazione -ha spiegato la vicaria di Letta-. Dobbiamo guardare con grande rispetto all'evoluzione del M5s e poi valutare sulla base idee e programmi. In politica si fa così. E' vero che negli ultimi due anni hanno fatto un percorso, con un atteggiamento più europeista e più vicino alle nostre posizioni, ma il dibattito non si è aparto, il processo è in corso e vedremo come si evolve".