Letta "Next Generation Eu diventi permanente, squadra Italia sia unita"

ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna fare in modo che il Next Generation Eu diventi permanente. Questa è la partita della vita a Bruxelles, e la squadra Italia deve essere unita e determinata". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, intervenendo alla 32esima edizione del Workshop Finanza organizzato da The European House-Ambrosetti. "Il patto di stabilità finora ha gestito male le crisi, bisogna passare a un patto di sostenibilità, con regole meno basate su criteri esclusivamente finanziari. L'Italia deve essere credibile per ottenere questo risultato", ha aggiunto Letta. "La nostra democrazia è malata - ha poi spiegato il leader dem -. In dieci anni abbiamo avuto sette governi con maggioranze diverse. Come può un Paese essere governato ogni anno e mezzo da una maggioranza diversa? E' una follia, non funziona. Com'è possibile che in metà legislatura ci siano stati 200 cambi di casacca? Come è possibile che il gruppo misto sia il secondo o terzo gruppo per importanza? Sono cose che non esistono, sono follie, il gruppo misto non esiste quasi in nessun Paese del mondo. Da noi è un soggetto politico, ed è una specie di paradiso nel quale i parlamentari preferiscono andare". (ITALPRESS). sat/red 27-Mar-21 15:42