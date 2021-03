Iv: Tinagli, 'io li 'sento' di centrosinistra, ma dove Renzi vuole portarli no so'

Roma, 27 mar (Adnkronos) - "All’interno di Italia viva ci sono persone che hanno fatto campagna elettorale con noi, sono state elette nel Pd, hanno fatto tante battaglie con noi. Queste persone le percepisco come attigue, vicine. Poi, dove Renzi voglia portare queste persone io non lo so". Lo ha detto Irene Tinagli a SkyTg24.

"Io mi auguro che queste persone possano continuare a farlo, a continuare a collaborare nel centrosinistra, stare saldamente nel centrosinistra -ha aggiunto la vice segretaria del Pd-. Il problema dei partiti personali è che sono legati a scelte individuali e non a quelle delle persone al proprio interno".