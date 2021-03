Governo: sondaggio Ambrosetti, 90% manager e imprenditori promuovono Draghi

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - Gli imprenditori e i manager che hanno partecipato al 32esimo workshop The European House - Ambrosetti promuovono l'operato del governo Draghi. Il 90,9% dei partecipanti che hanno partecipato al sondaggio valuta positivamente l'esecutivo guidato da Mario Draghi dalle prime settimane di lavoro. Secondo il 25% dei partecipanti, il governo ha lavorato 'molto bene' e 'bene' per il 40,9%. Per un altro 25% il giudizio espresso è 'abbastanza bene'. Il restante 9,1% ha votato 'né bene né male', mentre nessuno ha espresso il giudizio 'male' o 'molto male'.