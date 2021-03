F1: Leclerc, 'fatto bel passo in avanti, non ci aspettavamo di essere così competitivi'

Sakhir, 27 mar. - (Adnkronos) - “Probabilmente siamo quelli che hanno migliorato di più dall'anno scorso. Come avevo detto già venerdì sera, non ci aspettavamo di essere così competitivi". Lo dice Charles Leclerc dopo il 4° posto nelle qualifiche del Gp del Bahrain, prima prova del mondiale di F1. "Questa è una cosa positiva, ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Qui è una gara abbastanza strana, dobbiamo aspettarci anche altri eventi. Per adesso, però, sembra che abbiamo fatto un bel passo in avanti”, aggiunge il pilota della Ferrari.