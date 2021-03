Covid: Spahn, 'a metà aprile forniture ridotte di J&J aumenteranno in seguito'

Berlino, 27 mar. (Adnkronos/Dpa) - Prenderanno il via a metà aprile anche in Germania le vaccinazioni con il farmaco monodose della Johnson&Johnson, ha reso noto oggi il ministro della Sanità, Jens Spahn. E' il quarto vaccino approvato dall'Ue, dopo Pfizer/BioNtech, Moderna e AstraZeneca. Ma ancora non sono state effettuate le consegne. All'inizio, ha precisato Spahn, le consegne del vaccino americano saranno ridotte ma poi aumenteranno successivamente.