Calcio: Bonucci, 'vogliamo qualificarci per il mondiale il prima possibile'

Sofia, 27 mar. - (Adnkronos) - "Sarà fondamentale ottenere la vittoria, anche se troveremo delle difficoltà. Servirà massima attenzione ma vogliamo portare a casa i tre punti. Il nostro gruppo è pronto a giocare queste partite, perché il nostro obiettivo è arrivare in Qatar il prima possibile". Lo dice il difensore della Nazionale Leonardo Bonucci in conferenza stampa alla vigilia del match con la Bulgaria, secondo impegno nelle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. "Ci aspettiamo una Bulgaria che vorrà rifarsi dopo il ko contro la Svizzera -prosegue Bonucci-, qui l'Italia ha sempre trovato delle difficoltà ma domani dobbiamo continuare il percorso intrapreso contro l'Irlanda del Nord". Infine il centrale della Juventus spiega il forfait del compagno di reparto Giorgio Chiellini. "Ha deciso insieme con il mister di non essere disponibile per questa partita, ma ha dimostrato di stare alla grande. Domani ci saranno dei cambi, ma la fortuna è che questa nazionale sa cosa deve fare al 100%".