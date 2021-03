Aspi: Cda Cdp non ancora iniziato, non escluso rinvio a domani

Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - Era previsto per le 17, invece non solo il consiglio di amministrazione di Cdp non sarebbe ancora iniziato ma non è neanche escluso un rinvio a domani. Lo spiegano all'Adnkronos fonti vicine all'operazione, secondo cui il Consorzio Consorzio Cdp-Macquarie-Blackstone sarebbe fermo sulla valutazione del 100% di Aspi a 9,1 miliardi: il ritardo sarebbe legato a un affinamento sulle clausole legali a seguto di elementi nuovi intervenuti dopo la presentazione dell'ultima offerta, il 24 febbraio scorso, offerta non acora ritenuta soddisfacente da Atlantia.

Il Consorzio - si spiega - sta lavorando su questi aspetti, porterebbero a un incremento dell'offerta, e non ci sarebbero nodi complicati da sciogliere.