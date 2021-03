Ue: indagine Youtrend per gruppo S&D, '70% italiani non conosce consiglio europeo'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Chi propone le leggi in Europa? Quattro italiani su cinque non lo sanno. E la politica estera europea? Oltre il 70% degli italiani non sa di chi sia la competenza. Il Consiglio europeo? Sconosciuto per sette italiani su 10, mentre la gran parte degli elettori leghisti non conosce le competenze della Bce. Questi alcuni dati che emergono dal sondaggio Quorum You Trend commissionato dal gruppo S&D del parlamento europeo. La ricerca è stata condotta con metodo Cati su un campione di 2.018 casi". Si legge in una nota.

"Il Parlamento europeo è l'istituzione più conosciuta (67,2%), seguito a grandissima distanza dal Consiglio dell'Ue (8,9%) e dalla Commissione (8,7%). Solo poche persone (6,9%) conosce bene le caratteristiche dei tre organismi e i più preparati risultano essere gli elettori di Verdi, Fdi, M5s e Pd. Un ristretto gruppo di intervistati (17,3) dice poi di conoscere la differenza tra Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea. Dal sondaggio emerge anche che sono i più giovani, gli italiani fra i 18 ai 24 anni, quelli che conoscono meglio le istituzioni europee".

"È evidente che serva molto più impegno da parte delle istituzioni per far comprendere ai cittadini il concreto funzionamento dell’Unione", commenta il capodelegazione Pd, Brando Benifei.