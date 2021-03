Trentino: Biancofiore, assurda guerra fratricida Lega-Fdi'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "Il centrodestra vince se è unito nonostante il diritto a pensieri ed ideali diversi. Trovo assurda questa guerra fratricida tra Lega e Fdi, mentre sarebbe fondamentale soprattutto in Alto Adige fare un percorso di federazione o confederazione, proprio come hanno chiesto recentemente sia Salvini che Meloni". Lo afferma Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia e componente del coordinamento di presidenza.

"La posizione della mia Forza Italia -aggiunge- è sempre stata quella di un Sammelpartei plurilingue che rappresentasse tutto il popolo altoatesino, in primis la parte più debole: quella italiana. L’occasione del governo Draghi sarebbe per altro di buon auspicio per creare un progetto politico nuovo che non può essere inficiato da scaramucce irrispettose anche del momento che la gente sta vivendo. Economia e salute non parlano lingue diverse e non possono avere diversi colori politici, specie all’interno dello stesso schieramento".