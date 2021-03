Swapfiets: obiettivo biciclette totalmente circolari entro il 2025

Recentemente nominata dal Financial Times come la decima azienda in più rapida crescita in Europa nel 2021, Swapfiets, il primo servizio di noleggio bici a lungo termine, annuncia il suo ambizioso obiettivo di diventare ancora più sostenibile: entro il 2025 tutte le biciclette dall’iconica ruota blu anteriore puntano a diventare 100% circolari, mentre l'azienda continua la sua espansione in Europa.

Con un audace invito a comprare meno, Swapfiets sottolinea che il vecchio approccio “take-make-waste” basato sulla produzione, la vendita e il consumo di prodotti, deve lasciare il posto a un modello di economia circolare incentrato sull’utilizzo. Chiudendo il cerchio con la riparazione, il riutilizzo, il rinnovo e il riciclo dei prodotti, Swapfiets dimostra che anche le biciclette possono diventare più circolari e sostenibili, contribuendo a rendere le città più vivibili. Una recente analisi ha dimostrato che la bicicletta muscolare Deluxe 7, il prodotto più popolare di Swapfiets, raggiunge una circolarità dell'88%.

Richard Burger, fondatore di Swapfiets, commenta: “Avere biciclette totalmente circolari entro il 2025 è un grande obiettivo e allo stesso tempo una grande sfida, perché dobbiamo considerare l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla produzione al riciclo. Se davvero vogliamo avere un impatto positivo per costruire un futuro migliore, non vedo alternative nel nostro settore se non offrire un abbonamento per biciclette e mezzi di micromobilità che sono senza dubbio il modo più ecologicamente consapevole per muoversi in città. Il nostro modello è la dimostrazione che è possibile fornire un ottimo servizio con prodotti più sostenibili e speriamo che molti ci seguano”.

Per tutte le biciclette, Swapfiets ha raggiunto un ciclo di vita a zero rifiuti di gomma. E nonostante Deluxe 7, la più utilizzata delle Swapfiets, raggiunga un livello di circolarità doppio rispetto alle city bikes disponibili nella vendita al dettaglio, la piena circolarità

rimane una sfida: il restante 12% rientra in categorie di rifiuti generici, come selle e cavi dei freni, e materie prime usate per componenti, lubrificanti e altro. Sebbene confermi un ciclo di vita a zero rifiuti di gomma per tutte le sue biciclette, Swapfiets sta cercando ulteriori soluzioni e collaborazioni con esperti per incrementare la sua circolarità.

Leader della micromobilità in Europa

Swapfiets punta a diventare il principale player di micromobilità in abbonamento, con circa 220.000 membri a marzo 2021. Negli ultimi 6 mesi l’azienda ha accelerato la sua espansione a Milano, Parigi e Londra aggiungendo nuovi prodotti di mobilità elettrica al suo portafoglio. Oltre a una versione completamente ridisegnata e migliorata della sua e-Bike Power 7, Swapfiets ha introdotto e-Kick, il monopattino elettrico pieghevole, e sta attualmente testando un performante scooter elettrico, il tutto disponibile con un semplice abbonamento mensile con riparazioni incluse nel canone.

Il sito web www.swapfiets.it e l'app forniscono una panoramica dettagliata e aggiornata della disponibilità di ogni prodotto e dei prezzi per le diverse città in cui è presente il servizio