Scrittori: Tolkien, i suoi disegni inediti saranno pubblicati nel 'Signore degli Anelli'**

New York, 26 mar. - (Adnkronos) - I disegni inediti, comprese mappe e carte geografiche, dello scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) appariranno per la prima volta nella nuova edizione angloamericana del capolavoro fantasy "Il Signore degli Anelli". Lo ha annunciato Houghton Mifflin Harcourt Books, precisando che la nuova versione della trilogia, pubblicata per la prima volta nel 1954, uscirà il 19 ottobre negli Usa e nel Regno Unito e nei mesi successivi saranno decine le versioni che appariranno nel mondo con una trentina di illustrazioni dell'autore.

La casa editrice HarperCollins ha ottenuto i diritti mondiali per la pubblicazione dei disegni dagli eredi di Tolkien. Il romanziere, che era anche professore di letteratura inglese medievale all'Università di Oxford, era già noto per le sue illustrazioni apparse in "Lo Hobbit", mentre i suoi lavori artistici per "Il Signore degli Anelli" finora sono stati esposti solo tra il 2018 e il 2019 tra New York, Parigi e Oxford.

Chris Smith, responsabile per la pubblicazione per HarperCollins in una dichiarazione ha sottolineato come Tolkien "era così modesto da minimizzare il suo indubbio talento artistico, che possedeva anche senza aver avuto una formazione formale a riguardo". Pensate inizialmente solo come passatempo, le illustrazioni erano state tenute lontane dagli occhi del pubblico, mentre ora, anche in seguito al successo delle mostre, diventeranno parte integrante della nuova edizione di "Il Signore degli Anelli".