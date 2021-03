Pd: Letta, 'avevo proposto una segretaria, parità genere sia precondizione'

Roma, 26 mar (Adnkronos) - "Io sono stato fuori in questi anni e ho vissuto in un ambiente dove la parità di genere non è una battaglia ma una precondizione". Lo ha detto Enrico Letta a Otto e mezzo.

"Quando sono tornato ho detto, fate un segretario donna, perché ho visto la prima linea del Pd era fatta da tre ministri tutti uomini, due capigruppo uomini, 5 presidenti di governo uomini e il segretario uomo. Non va bene, questo punto deve essere una precondizione. (...)", ha spiegato il leader del Pd.

"Sui capigruppo non è vero che siamo in alto mare, c'è una sana competizione tra Madia e Serracchiani ed è un bene che nei prossimi giorni si parlerà di queste due donne del Pd", ha aggiunto Letta.