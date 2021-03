Nasce Confassociazioni University, l'università del Recovery Plan

CONFASSOCIAZIONI University nasce dalla collaborazione fra Università Mercatorum e CONFASSOCIAZIONI e prevede un’offerta dedicata di servizi formativi ad elevato impatto sociale e economico, volta alla valorizzazione e alla crescita personale e professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei manager e dei professionisti associati al Sistema CONFASSOCIAZIONI, oltreché dei loro figli, al fine di garantire un’efficace continuità aziendale.

In questo particolare periodo storico l’Europa riparte dopo la pandemia da Coronavirus attraverso un fondo per la ripresa, il Recovery Plan volto a finanziare la ripresa economica del vecchio continente. Alla base del progresso, del cambiamento culturale, economico e civile oggi indispensabile per risollevare il Paese dall’emergenza, ci sono la formazione e l’aggiornamento costante.

Un progetto tanto più oggi importante vivendo la sfida della formazione a distanza che riteniamo possa migliorare l’accesso alla conoscenza, la qualità dell’apprendimento e il contributo della società alla crescita del nostro Paese.

CONFASSOCIAZIONI University offre corsi di laurea triennali e magistrali, master e corsi di alta formazione pensati come supporto ai professionisti che vogliono adattarsi ai cambiamenti in corso e crescere nelle competenze. I corsi riguardano diversi temi: dal settore immobiliare, alla sicurezza sul lavoro, al posizionamento digitale, alla promozione sui canali social, dal management delle risorse umane alla programmazione di progetti aziendali e sono offerti a prezzi speciali agli associati CONFASSOCIAZIONI.