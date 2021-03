Covid: 'nessuno si è vaccinato oggi', hub Fiera Milano smentisce

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - Un post dei Sentinelli di Milano racconta un presunto "ennesimo scempio" della Lombardia: al centro vaccinale della Fiera di Milano, nel Padiglione gestito dal Policlinico, oggi "nessuno ha potuto vaccinarsi perché il sistema Aria è andato in tilt", dicono i sentinelli.

La faccenda, con foto corredata e richiesta di condivisione, è "smentita categoricamente" dall'hub vaccinale: "A fronte di 400 prenotazioni, sono state vaccinate 380 persone. Non si sono presentate in 20", fanno sapere.

Nel post dei Sentinelli, si racconta anche la storia di una donna e del suo compagno, rispettivamente di 82 e 87 anni, che "avendo saputo di questo disguido, si sono recati in taxi presso il centro". Il personale di accoglienza "non li ha fatti entrare, dicendo che non essendo registrati per questa data e in questo centro, non avrebbero potuto essere vaccinati". Su questo punto, dal centro vaccinale ricordano che nell'hub di viale Scarampo non si vaccinano gli anziani ma agenti di polizia, personale scolastico e operatori sanitari, e solo con Astrazeneca.