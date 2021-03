Covid Marche, oggi 674 contagi: dati 26 marzo, bollettino

(Adnkronos) - Sono 674 i nuovi contagi di Coronavirus nelle Marche secondo i dati del bollettino di oggi, 26 marzo. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.425 tamponi. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 105 in provincia di Macerata, 243 in provincia di Ancona, 175 in provincia di Pesaro-Urbino, 56 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 25 fuori regione). L'indice di positività è pari al 10%.